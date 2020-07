Campeonato Paulista: veja datas e horários dos jogos de retorno

A Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta quinta-feira (16), a tabela com datas e horários do retorno do Campeonato Paulista.

O primeiro jogo da retomada será entre Ituano x Ferroviária, às 16h30. Às 21h30, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no Derby, na Arena Corinthians, com transmissão da Rádio Bandeirantes.

“Muitos clubes nos procuraram e a Federação pagará o transporte e hospedagem de todas as equipes que atuarem longe de suas sedes”, confirma o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva.

Confira a tabela completa:

Quarta, 22 de julho

16h30

Ituano x Ferroviária – Canindé

19h15

Ponte Preta x Novorizontino – Arena Barueri

Santos x Santo André – Vila Belmiro

21h30

Corinthians x Palmeiras – Arena Corinthians

Quinta, 23 de julho

15h

Água Santa x Mirassol – Arena Inamar

17h30

Inter de Limeira x Oeste – Arena Corinthians

20h

Botafogo x Guarani – 1º de Maio

São Paulo x Red Bull Bragantino – Morumbi

Domingo, 26 de julho

16h

Red Bull Bragantino x Botafogo – Prefeito José Liberatti

Ferroviária x Inter de Limeira – Morumbi

Guarani x São Paulo – Vila Belmiro

Mirassol x Ponte Preta – 1º de Maio

Novorizontino x Santos – Arena Corinthians

Oeste x Corinthians – Arena Barueri

Palmeiras x Água Santa – Allianz Parque

Santo André x Ituano – Canindé