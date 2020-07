Datas dos jogos de retomada do Paulistão são definidas; veja calendário

As datas dos jogos da retomada do Campeonato Paulista foram definidas pela Federação Paulista de Futebol nesta quarta-feira (15).

E começa com clássico: Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar na próxima quarta-feira (22), às 21h30, na Arena, em Itaquera. Já o Santos entrará em campo no mesmo dia, só que mais cedo, às 19h, na Vila Belmiro, contra o Santo André.

O São Paulo receberá o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (23), às 21h, no estádio do Morumbi.

Times do interior

A grande preocupação da entidade nos últimos dias foi a situação dos times do interior. O governo do estado já avisou a entidade que não irá mudar os status das cidades fora da região metropolitana e do litoral na atualização do Plano São Paulo, que será divulgada nesta sexta-feira (17).

A Inter de Limeira, por exemplo, solicitou ao Santos o uso da Vila Belmiro na quinta-feira, a pedido do técnico Elano, ex-jogador do clube, para o confronto contra o Oeste, mas teve o pedido negado devido à implantação de um novo telão no estádio no mesmo dia.

Haverá também jogos em horário "alternativos", que serão confirmados pela Federação nas próximas horas.