Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Carioca

Os clubes Flamengo x Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (15) pelo Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h00, pelo horário de Brasília.

Como programado, o confronto decisivo será transmitido ao vivo pelo canal ‘SBT ’, para todo o Brasil.

Vai ter Fla-Flu no SBT! Quarta-feira, a partir das 20h45, o Brasil todo vai curtir os lances da decisão do Campeonato Carioca #sbt #esporte #futebol #flaxflu pic.twitter.com/UfjJTjW9OM — SBT (de 🏠) (@SBTonline) July 12, 2020

A partida final pelo campeonato será realizada no ‘Estádio do Maracanã', localizado na cidade do Rio de Janeiro.

Ainda é possível acompanhar em tempo real com imagens pela FLATV, plataforma do clube no YouTube.

Por último, a FLUTV também fará uma transmissão em áudio do jogo, na plataforma de vídeo. Confira: