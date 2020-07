Flamengo e Fluminense decidem Campeonato Carioca nesta quarta

Flamengo e Fluminense fazem esta noite, às 21h, no Maracanã, a decisão do Campeonato Carioca, no duelo que definirá o primeiro campeão estadual deste ano. Com uma rápida retomada em meio à pandemia do covid-19, fato que rendeu diversas críticas – incluindo as do próprio clube das Laranjeiras –, o torneio do Rio de Janeiro chega à sua final antes mesmo da volta de outros campeonatos regionais importantes, como Paulista, Gaúcho e Mineiro.

No jogo de ida da final, que teve o mesmo palco, mas com mando do Flu, o rubro-negro largou em vantagem com a vitória por 2 a 1. Assim, em caso de empate no embate de hoje, que tem o Flamengo como mandante, a taça vai para Gávea. Vitória por um gol de diferença do Fluminense leva a decisão para as penalidades.

Do lado flamenguista, Jorge Jesus não poderá contar com o artilheiro Gabigol, suspenso pela expulsão no jogo anterior. Pedro, autor do primeiro gol da vitória, deve ficar com a vaga no ataque ao lado de Bruno Henrique, ausência na ida por conta de dores na panturrilha.

Pelo lado do Flu, o atacante Fred, principal nome do elenco, segue como desfalque. O veterano foi submetido a uma cirurgia oftalmológica e perderá também o segundo clássico da final estadual. A expectativa é de que ele volte a ficar a disposição de Odair Hellmann apenas para a estreia do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o zagueiro Nino, que não jogou a primeira decisão, foi liberado pelo departamento médico.

Vale lembrar que, por conta de medidas de segurança, a partida não terá presença de público. Além disso, cada equipe pode fazer cinco alterações no jogo, nova regra estabelecida pela Fifa nessa retomada do futebol.

FLAMENGO x FLUMINENSE

Final do Campeonato Carioca

• Nesta quarta-feira (15), às 21h

• No Estádio do Maracanã

• Transmissão: Rádio Bandeirantes, SBT e FlaTV