Brasileirão começa em 8 de agosto, confirma CBF

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou, nesta terça-feira (14), as datas de início da Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada será disputada entre 8, 9 e 10 de agosto.

O Brasileirão estava programado para começar em maio, porém foi adiado por conta da epidemia do novo coronavírus que tomou o Brasil no início do ano.

O torneio segue até dia 24 de fevereiro, data da última rodada, em que todos os jogos ocorrerão no mesmo dia.

No mês de agosto, os times devem jogar duas vezes por semana. Nos dias 12 e 13, será disputada a segunda rodada.

A CBF também divulgou a tabela de jogos, porém ainda sem datas e locais definidos. Entre 8 e 10 de agosto, serão disputadas partidas entre:

Flamengo x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Palmeiras x Vasco

Santos x Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Grêmio x Fluminense

Sport x Ceará

Coritiba x Internacional

Fortaleza x Athletico-PR

Goiás x São Paulo

Já na segunda rodada, entre 12 e 13 de agosto, jogam: