Onde assistir ao vivo o jogo Manchester United x Southampton pelo Campeonato Inglês

Os clubes Manchester United x Southampton se enfrentam nesta segunda-feira (12) pelo Campeonato Inglês. O jogo começa às 16h00, pelo horário de Brasília.

A partida pela ‘Premier League’ será realizada no 'Estádio Old Trafford', localizado no distrito de 'Trafford'.

No entanto, o confronto não contará com transmissão ao vivo por emissoras brasileiras. Na internet, a plataforma de streaming DAZN fará a cobertura.

Ainda é possível acompanhar pelo Google, que disponibiliza uma ferramenta com os principais momentos (em texto) do jogo.