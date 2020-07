Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Carioca

Os clubes Fluminense x Flamengo se enfrentam neste domingo (12) pelo Campeonato Carioca. O jogo começa às 16h00, pelo horário de Brasília.

O primeiro jogo da final será realizado no 'Estádio do Maracanã', localizado na cidade do Rio de Janeiro.

No entanto, o confronto pelo campeonato estadual não contará com transmissão ao vivo na TV aberta.

É possível acompanhar gratuitamente a transmissão da FlaTV, em áudio, no YouTube. Confira neste link:

Outra opção, também é possível assistir o jogo pela FluTV (Youtube), ao vivo e com imagens da partida. Confira: