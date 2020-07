Band exibe virada do Cruzeiro sobre o São Paulo na final da Copa do Brasil de 2000

O programa Você Torceu Aqui, da Band, traz neste domingo (12), às 16h, a emocionante virada do Cruzeiro sobre o São Paulo na final da Copa do Brasil de 2000. O jogo tem narração original de Luciano do Valle e comentários de Roberto Rivellino.

O torneio foi definido pelos clubes em duas partidas. A primeira, realizada no estádio do Morumbi, em São Paulo, terminou em um empate sem gols. No segundo duelo, ocorrido em 9 de julho daquele ano no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a Raposa contou com o apoio da torcida em massa para se fortalecer.

O Tricolor abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo com um gol de Marcelinho Paraíba. Aos 34 minutos, Fábio Júnior deixou tudo igual. O Cruzeiro só soltou o grito de campeão aos 44 minutos do segundo tempo, quando Geovanni, de falta, balançou a rede adversária garantindo a tão sonhada taça.

Com o resultado, a equipe mineira conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil. O time já havia saído vitorioso nos anos de 1993 e 1996. O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente o embate entre Vasco e Vitória pelo Campeonato Brasileiro de 1999 nas emissoras da Band Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Ceará) e na Band Amazonas em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 16h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 9 de julho de 2000

Local: Estádio do Mineirão (Belo Horizonte)

Placar: Cruzeiro 2 x 1 São Paulo

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

Público: 85.841

Cruzeiro: André, Rodrigo (Fábio Júnior), Cris, Cléber, Sorín (Viveros), Donizete Oliveira, Ricardinho, Marcos Paulo, Jackson (Muller), Oséas, Geovanni. Técnico: Marco Aurélio.

São Paulo: Rogério Ceni, Belletti, Edmílson, Rogério Pinheiro, Fábio Aurélio, Alexandre Rotweiller (Axel), Maldonado, Raí, Marcelinho Paraíba, Edu (Fabiano), França (Carlos Miguel). Técnico: Levir Culpi.

Gols: Marcelinho Paraíba aos 20’ 1ºT-SPFC, Fábio Júnior aos 34’ 1ºT-CRU e Geovanni aos 44’ 2ºT-CRU.