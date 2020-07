Onde assistir ao vivo o jogo Atletico de Madrid x Betis pelo Campeonato Espanhol

View this post on Instagram

💪 Con coraje ❤ Con corazón 🔜 ¡A por un nuevo reto liguero 🆚 Real Betis Balompié! – Anyone else excited to watch Atleti tomorrow? 😌 🔜 #AtletiRealBetis – 💪 Avec de l’envie ! ❤ Avec du cœur ! 🔜 Rdv demain 🆚 Real Betis Balompié! 🔴⚪ #AúpaAtleti