Entenda como será realizado o Campeonato Brasileiro de 2020

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta semana o calendário revisado de competições de 2020, que só vai terminar no ano que vem por conta dos ajustes realizados devido à pandemia do novo coronavírus. Ficou definido que a Série A do Campeonato Brasileiro será disputada entre os dias 9 de agosto e 24 de fevereiro de 2021. O formato da competição segue mantido em pontos corridos ao longo de 38 rodadas. Já a Série B vai de 8 de agosto a 30 de janeiro.

As tabelas serão preservadas conforme originalmente anunciadas. O detalhamento das primeiras rodadas, entretanto, será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as Diretrizes Operacionais para realização das partidas.

“Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, destacou Rogério Caboclo, presidente da entidade.

A agenda também prevê datas Fifa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Qatar. Só que sem paralisação das competições nacionais, como seria feito desta vez em 2020 – a exceção seria o período da Copa América, que acabou adiada também para 2021. Os calendários do futebol de base e do futebol feminino serão divulgados de forma independente nos próximos dias.

Além do Brasileirão, a CBF também se pronunciou sobre as 11 datas restantes da Copa do Brasil: serão disputadas entre 26 de agosto e 10 de fevereiro. O torneio será reiniciado com os jogos de volta da terceira fase e segue com o mesmo regulamento.

E o Paulistão?

O retorno de competições nacionais vai dar de cara com os estaduais. A volta do Paulistão, por exemplo, foi autorizada na última quarta-feira pelo governador João Doria (PSDB). Ontem, os clubes e a FPF (Federação Paulista de Futebol) oficializaram o recomeço no próximo dia 22, ainda com seis datas até o encerramento previsto para o dia 8 de agosto – ou seja, na véspera do início da Série A. Outros estaduais, inclusive, nem sequer terão terminado quando começar o Brasileiro.

Por falar em Paulista, a FPF ainda tomou outras decisões importantes para a continuidade do campeonato: o regulamento está mantido, inclusive com rebaixamento; a data de inscrição dos atletas foi ampliada e o registro de jogadores poderá ser feito até dois dias antes de a bola rolar. E as partidas serão realizadas apenas em cidades que estejam no mínimo na fase amarela – a terceira de cinco – do plano estadual de flexibilização da quarentena.

Assim como o nacional, o Campeonato Paulista também terá partidas com portões fechados e as delegações terão de cumprir uma série de regras se segurança.