Jogadores de futebol mandam vídeos para animar pacientes com coronavírus

Uma médica no Rio de Janeiro tem utilizado a paixão pelo futebol para levar ânimo a seus pacientes internados com covid-19 e também aos profissionais de saúde na linha de frente no combate ao vírus. As informações são de Arthur Covre, da BandNews FM.

Luciana Paez é coordenadora do Hospital de Campanha Lagoa-Barra, da Rede D'Or, e passou a levar às pessoas em recuperação vídeos gravados por atletas e ex-jogadores.

Também participaram da ação jogadores como Fred, Leandro Castán e William Arão, além de ídolos como Zico, Roberto Dinamite e o técnico Tite.

"O paciente chega assustado, em meio a uma pandemia. Quando ele recebe um vídeo do craque do time dele que o chama pelo nome, ele sabe que não é mais um, se sente mais seguro e isso, com certeza, ajuda na recuperação", diz Paez.

Confira depoimentos sobre a ação a seguir: