Fluminense x Flamengo: Como assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Carioca

Os clubes Fluminense x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (8) pelo Campeonato Carioca. O jogo começa às 21h30, pelo horário de Brasília.

A partida pela final da Taça Rio será realizada no 'Estádio do Maracanã', localizado na cidade do ‘Rio de Janeiro’.

No entanto, o confronto pela final do campeonato não contará com transmissão ao vivo na TV aberta.

Na internet, a transmissão apenas com áudio e sem imagens ocorrerá na ‘FlaTV’, nos perfis oficiais do clube no YouTube, Facebook e Twitter.

Outra opção, a FluTV, canal oficial do Fluminense, também fará a cobertura da partida, ao vivo e com imagens. Confira: