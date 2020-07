Doria anuncia data da rodada de volta do Paulistão

O Governador João Doria anunciou que no dia 22 de julho acontecerá a primeira rodada da volta do Paulistão.

Os jogos deverão acontecer em estádio com portões fechados e apenas em cidade que estejam no estágio “Amarelo” do programa de retomada.

Faltam seis datas para o encerramento da competição. Duas da primeira fase, uma das quartas de final, outra das semifinais e duas das finais do torneio.

A final deve acontecer no dia 8 de agosto, um dia antes da data prevista para a volta do Brasileirão.

