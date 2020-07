Canindé: Estádio da Portuguesa pode se tornar a casa de vários clubes no Paulistão

O Canindé, estádio da Portuguesa, tem chance de se tornar também a casa de outros clubes no retorno do Campeonato Paulista. O local passa por uma grande reforma, principalmente no gramado, para receber equipes que não poderão atuar em seus domínios no retorno do Estadual, ainda sem data definida.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) informou à Lusa recentemente que o estádio é opção para outros times na capital. Pediu para deixar tudo preparado. Inclusive, ajudou o clube na repaginação do campo, com o envio de especialistas ao local. Um dos times que podem se beneficiar da utilização do Canindé é o Santo André. A equipe do ABC joga no Bruno José Daniel, mas seu campo tem sido utilizado pela prefeitura da cidade como hospital de campanha para vítimas da covid-19 e não há previsão de liberação.

O estádio também pode receber jogos de times da capital e do Santos. Como as partidas serão disputadas com portões fechados, sem a presença de torcedores, alugar o Canindé pode ser mais interessante financeiramente do que abrir seus estádios. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos estudam a ideia. Além disso, há ainda um compromisso dos grandes de ajudar a Portuguesa a “renascer” no estado.

“Hoje temos um gramado em condições plenas e os vestiários aptos para receber qualquer jogo de primeira divisão. Será um dos nossos pontos fortes na A-2”, destacou Fernando Marchiori, técnico da Lusa. A escala dos jogos no Canindé será conhecida após definição da data do retorno do Estadual.

SOS Canindé

Com grave crise financeira, a Portuguesa precisou da ajuda de torcedores para se reerguer e conseguir reformar o estádio. Apaixonados pela Lusa criaram em 2017 o grupo SOS Canindé, que doa dinheiro e produtos.

De lá para cá, o grupo já investiu mais de R$ 500 mil em material e mão de obra para reformas, inclusive do gramado. O estádio também recebeu nova pintura, houve a troca de refletores, instalação de internet na sala do VAR, que foi criada, e a reforma nos vestiários.