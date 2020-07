Band exibe vitória do Palmeiras sobre o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro de 1994

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (28), às 16h, exibe na Band o duelo entre Palmeiras e Corinthians pela final do Campeonato Brasileiro de 1994. A partida tem narração original de Luciano do Valle e comentários de Roberto Rivellino.

Na noite de 18 de dezembro daquele ano, o time alviverde entrou no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com uma larga vantagem sobre o adversário, já que havia vencido o primeiro confronto por 3 a 1.

Empenhado em mudar o cenário, o Timão abriu o placar com um gol de Marques aos 3 minutos do primeiro tempo. A reação do Palmeiras veio no final do segundo tempo, quando Edmundo cruzou para Rivaldo balançar a rede alvinegra e sacramentar.

Com o resultado, o Palmeiras conquistou o bicampeonato e o oitavo título nacional. Rivaldo foi o grande destaque do torneio ao marcar três gols nas duas partidas decisivas. No geral, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo disputou 31 jogos, sendo 20 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas. Os palmeirenses marcaram 58 gols e sofreram 30.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente a partida entre Sport e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 1997. O jogo será transmitido pelas emissoras da Band Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Ceará) e pela Band Manaus em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 16h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 18 de dezembro de 1994

Local: Estádio do Pacaembu (São Paulo)

Placar: Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas

Público: 35.217

Palmeiras: Velloso, Cláudio, Antônio Carlos, Cléber, Wagner, César Sampaio, Flávio Conceição (Amaral), Zinho, Rivaldo, Edmundo (Tonhão) e Evair. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Corinthians: Ronaldo, Paulo Roberto, Henrique, Gralak, Branco, Luisinho, Marcelinho Paulista, Souza (Tupãzinho), Marcelinho Carioca, Viola e Marques. Técnico: Jair Pereira.

Gols: Marques (3’ do 1ºT-COR) e Rivaldo (36’ do 2ºT-PAL).