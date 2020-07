Onde assistir ao vivo o jogo Volta Redonda x Resende pelo Campeonato Carioca

View this post on Instagram

Nota Oficial – Transmissão do jogo Volta Redonda x Resende

–

O Volta Redonda FC recebeu com surpresa a decisão abrupta da Rede Globo de rescindir, no dia de seu jogo, o contrato de transmissão do Campeonato Carioca 2020 até 2024, que, ao nosso ver, foi ilegal e totalmente unilateral. – O Voltaço reitera que sempre cumpriu todas as obrigacoes previstas em contrato e que irá buscar o ressarcimento de todos os danos que por ventura venha a sofrer.

– Visto isso, o Esquadrão de Aço, em respeito ao compromisso firmado com os patrocinadores, que precisam ter a sua marca exposta durante as partidas, e a sua torcida, irá transmitir, a princípio, por áudio e com replay simultâneo, a partida contra o Resende nesta quinta-feira, dia 2, às 20h, na VoltaçoTV, o seu canal oficial no youtube. O clube ainda está buscando a autorização legal para a transmissão com imagens. – Se inscreva no nosso canal e ative a notificação: https://www.youtube.com/c/VoltaçoTV – #VoltaçoTV #EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAço