Rumo ao Ajax, Antony se despede da torcida tricolor e ganha do clube série com três episódios

A partir desta quarta-feira (1º), Antony responde como jogador do Ajax, da Holanda. Apesar da negociação de R$ 74 milhões ter sido concretizada em fevereiro, o Tricolor convenceu o clube de Amsterdã a deixá-lo no Morumbi até o fim de junho. A ideia era ter o atacante na primeira parte da Libertadores e no Campeonato Paulista, mas as duas competições acabaram paralisadas devido à pandemia do coronavírus.

“Quando você vê que está acabando, que não vai vestir essa camisa, não vai ver o time que você ama, é difícil. Creio que não é um fim, é só um até logo. São Paulo é meu lugar”, declarou o jovem de 20 anos que fez sua partida de despedida na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, dia 14 de março, pelo Paulistão.

Para homenagear o jogador, revelado nas categorias de base e que se tornou profissional no ano passado, o São Paulo preparou uma série batizada de Antony: Coração Tricolor. O programa, feito pela SPFCTv, será composto de três capítulos e vai estrear hoje, às 19h – os outros dois saem nos próximos dias 6 e 10. A obra, que conta a história do torcedor que virou titular do time, poderá ser acompanhada nas redes sociais oficiais são-paulinas.

Nada de Paquetá

Depois que teve seu nome ligado a uma possível troca com Liziero em um portal italiano chamado Milan News, Lucas Paquetá se pronunciou nas redes para desmentir qualquer negociação. Além disso, o jogador deixou claro que, no Brasil, sua preferência é pelo Flamengo.

“Cada dia eu estou indo para um clube diferente. Respeito muito o São Paulo, mas essa notícia não é verdadeira. Todos sabem que meu coração é vermelho e preto! Não me vejo voltando ao Brasil a não ser para minha casa”, publicou o jogador.