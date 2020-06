Jogadores que contraíram coronavírus voltam a treinar com o Corinthians

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Corinthians se apresentou com elenco completo nesta terça-feira (30). O grupo foi reforçado por oito jogadores, que contraíram covid-19, se recuperaram e terminaram o período de isolamento social. Todos foram submetidos a exames sorológicos antes do retorno aos trabalhos.

"Na nossa primeira tiragem, nós detectamos oito atletas que necessitaram ficar afastados. Eles cumpriram o período de isolamento e não apresentando nenhum problema, voltaram e se reintegraram ao elenco. Agora, estão passando por avaliações físicas e avaliações do Departamento Médico durante os próximos dias para, o mais rápido possível, poder voltar e fazerem atividades com o grupo", afirmou o médico do clube, Ivan Grava.

LEIA MAIS:

Governo de SP abre campanha de vacinação contra gripe para todas as idades

Brasil ‘poderia fazer mais’ no controle do coronavírus, ‘mas não faz’, diz Opas

Ainda sem poder contar com os oito jogadores no gramado, o técnico Tiago Nunes reforçou a atividade com atletas da base: o goleiro Matheus Donelli, os meias Ruan Oliveira e Gabriel Pereira, ambos do sub-20; e o meia Roni, do sub-23.

Prestes a retomar os treinos, liberados pelo governo estadual a partir desta quarta-feira, o Corinthians tem aprovado a forma física com a qual os jogadores vêm se apresentando a cada atividade.

"Estamos tentando colher o máximo possível de informações para que possamos dar progressividade nas cargas de treino e tentar, no decorrer do trabalho, aproximar o máximo possível de um jogo de futebol. Colhemos todos os dados possíveis e vale destacar o desempenho dos atletas, interesse pelo trabalho e disposição para treinar", avaliou o preparador físico Michel Huff.