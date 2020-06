Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

View this post on Instagram

O #TimeDeGuerreiros segue a preparação para o confronto contra o Volta Redonda! Você pode garantir seus ingressos simbólicos pra esse jogo e ajudar a Fiocruz no combate ao coronavírus! Garanta agora com o link nos stories e na nossa bio! #SejaSócio . 📸: @lucasmerconphotos/FFC