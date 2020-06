Roberto “Manos de Piedra” Durán está internado com covid-19

O lendário boxeador Roberto “Manos de Piedra” Durán, atualmente com 69 anos, está internado em um hospital da cidade do Panamá com diagnóstico de covid-19.

Neste sábado , seu filho Roberto Durán Jr. postou uma foto do pai no hospital e disse que ele passa bem e não tem problemas respiratórios, mas não há previsão de alta.

Durán foi campeão de boxe em 4 categorias entre 1968 e 2001, acumulando um cartel de 103 vitórias, 70 por nocaute, e 16 derrotas. Entre suas lutas mais famosas está a vitória sobre o também lendário Sugar Ray Leonard, em 1980.