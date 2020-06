Jô é apresentado no Corinthians e admite que amor pelo clube pesou na escolha

Aos 33 anos, Jô iniciou oficialmente ontem sua terceira passagem pelo Corinthians, com quem tem contrato firmado de três anos e meio. E, o atacante que foi formado nas categorias de base e sempre ressaltou seu carinho pelo Timão, desta vez deixou o lado torcedor bem à mostra.

Em entrevista coletiva realizada por videoconferência, o jogador falou sobre sua felicidade em retornar ao alvinegro. “Quando mostrei desejo de voltar, o Corinthians abriu as portas. A gente é bobo para o coração e acaba se entregando. Quando você tem o Corinthians na mão, o coração bate mais forte”, disse o centroavante, que usará a camisa de número 77.

Jô aceitou assinar contrato mesmo com o clube em crise financeira, agravada pela pandemia do coronavírus – parte dos salários do elenco profissional está atrasada. No entanto, nada disso causou dúvidas na cabeça do jogador, que tem 179 partidas e 43 gols pelo Corinthians: “Já deixei claro que a parte financeira não ia interferir em nada. Hoje em dia é o mundo inteiro, e a gente precisa entender o momento. Além do mais, eu conheço muito bem a grandeza deste clube”.

Jô vem de duas temporadas no Japão, atuando pelo Nagoya Grampus, de onde acabou dispensado por justa causa após abandono de emprego durante a pandemia.

Mais essa…

A Justiça de São Paulo condenou o Corinthians a pagar R$ 21,5 milhões à prefeitura por usar uma rua ao lado do Parque São Jorge como estacionamento privado. A decisão foi publicada ontem no Diário da Justiça. O departamento jurídico alvinegro, porém, informou que irá recorrer da decisão.