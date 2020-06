Liverpool conquista o campeonato inglês

A vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Manchester City nesta quinta-feira, único clube que poderia alcançar o Liverpool em pontos, garantiu aos ‘Reds’ o campeonato inglês deste ano, faltando ainda sete rodada para o fim do torneio.

A campanha do Liverpool acumulou 86 pontos, com 28 vitórias e dois empates. O segundo colocado, Manchester City, tem apenas 63 pontos, e matematicamente não tem mais como alcançar o primeiro colocado. O campeonato coloca fim a um jejum de 30 anos. O último campeonato do clube foi em 1990.

O clube da cidade dos Beatles tem dois jogadores brasileiros em seu elenco: o atacante Firmino e o volante Fabinho.