Tenista Novak Djokovic testa positivo para covid-19

Número 1 do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o tenista Novak Djokovic testou positivo para covid-19. O sérvio revelou o resultado do exame por meio de seu site oficial, afirmando que sua esposa também foi diagnosticada com a doença e ambos estão assintomáticos.

Djokovic foi o organizador do Adria Tour, torneio criado para preencher o calendário de tênis que está paralisado desde março. Os jogos aconteciam com presença de público e sem respeito aos protocolos de saúde. O Adria Tour teve uma etapa em Belgrado, na Sérvia, e em Zadar, na Croácia, que acabou sendo encerrado sem a final após tenistas serem diagnosticados com o novo coronavírus.

Grigor Dimitrov revelou ter testado positivo no domingo. Ontem foi a vez do croata Borna Coric e do sérvio Viktor Troicki afirmarem estar com a doença. A namorada de Troicki, que está grávida, também está infectada, assim como Christian Groh, técnico de Dimitrov, e Marco Panichi, preparador físico de Djokovic.

Após a etapa de Belgrado, tenistas foram flagrados em festa realizada numa casa noturna.