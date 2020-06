Dudu, atacante do Palmeiras, nega acusação de agredir ex-esposa

O atacante do Palmeiras Dudu foi acusado de violência doméstica e lesão corporal por sua ex-mulher, Malu Ohanna Neves Rodrigues. O casal esteve junto por onze anos, e está separado há cinco meses.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher da Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira (23), e o jogador de 28 anos se apresentou para prestar depoimentos no mesmo dia, negando as agressões.

Malu acusa o ex-marido de desferir socos em sua cabeça e peito, além de puxões de cabelo. As agressões teriam começado na garagem da casa de ambos, em Casa Verde, zona Norte de São Paulo. O atleta teria ido ao local buscar um computador para um dos filhos do casal.

A ex-mulher afirma que Dudu demonstrou um comportamento estranho, tratando-a de forma agressiva. Funcionários da família tiveram de apartar a briga.

Rodrigues, de 29 anos, foi atendida no Hospital Albert Einstein, onde apresentou escoriações e dores musculares.

A Polícia Civil convocará a denunciante para realizar exames no Instituto Médico Legal, para comprovar as lesões corporais.

O atacante, através de sua assessoria, afirma ser inocente e diz que a acusação é falsa. A decisão de apresentar-se à polícia no mesmo dia do registro do Boletim de Ocorrência antecipou uma possível intimação, e visou provar sua inocência.