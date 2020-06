Onde assistir ao vivo o jogo Villarreal x Sevilla pelo Campeonato Espanhol

View this post on Instagram

¡Esto no para ni un segundo y hoy buscaremos el cuarto triunfo consecutivo 😱! ¡Vamos, groguets 💛! . 🆚 @sevillafc ⌚️ 19.30h 🏟️ Estadio de la Cerámica 🏆 @laliga 📆 Jornada 31 📺 @movistarplus 📱 #VillarrealSevillaFC . This is non-stop and today we’re going for our fourth win in a row 😱! Let’s go, groguets 💛! . 🆚 @sevillafc ⌚️ 7:30 CEST 🏟️ Estadio de la Cerámica 🏆 @laliga 📆 Matchday 31 📺 LaLigaTV (🇬🇧) 📱 #VillarrealSevillaFC . #Villarreal #futbol #football #soccer #laliga