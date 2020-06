Onde assistir ao vivo o jogo Leganés x Granada pelo Campeonato Espanhol

View this post on Instagram

‪🥒 MATCHDAY | ¡Hoy juega el Lega!‬ ‪⚽️ #LeganésGranada ‪🏟 Butarque ‪🕙 22:00 horas‬ 🗓 Jornada 31, @laliga ‪#️⃣ #VamosLega ‬