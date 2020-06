Onde assistir ao vivo o jogo Espanyol x Levante pelo Campeonato Espanhol

View this post on Instagram

📋 Llista de convocats 🆚 @LevanteUD! 📋 ¡Lista de convocados 🆚 Levante! 📋 Squad list 🆚 Levante! 📋 大名单 🆚 莱万特! – #EspanyoldeBarcelona | #RCDE | #EspanyolLevante