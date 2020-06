Onde assistir ao vivo o jogo Portuguesa-RJ x Boavista pelo Campeonato Carioca

View this post on Instagram

INGRESSO SOLIDÁRIO! Nesta sexta (19), a Lusa, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, vai entrar em campo pela penúltima rodada da Taça Rio. Infelizmente, não contaremos com a força de nossa torcida durante o jogo, mas que tal contarmos com a solidariedade? Compre um ingresso solidário, ajude o próximo e torça, de longe, por mais uma vitória lusitana! Para adquirir o ingresso solidário, bastar mandar um e-mail com a frase: “Eu quero!” para [email protected] #VamosLusa #SouLusitano