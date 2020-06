Goleiro Marcos publica foto de figura de arma para defender Bolsonaro

View this post on Instagram

Fala pessoal, fiquei lendo os comentários dos meus posts e nunca vi tanta gente me defendendo, me elogiando e até mesmo, brigando por mim, valeu mesmo, minha intenção nunca foi promover uma briga política na minha torcida por simplesmente emitir minhas opiniões, muito bom ver que a maioria não mistura as coisas, até porque pra jogar ou torcer por nossos times, nos preocupamos com outros tipos de título e não com o título de eleitor!! 👍🙏