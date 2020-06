Bruno Covas autoriza início dos treinos da série A1 do Campeonato Paulista

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas, autorizou nesta quinta-feira (18) o início dos treinamentos dos clubes de futebol paulistanos integrantes da Série A1 do Campeonato Paulista.

A portaria que libera os treinos também reforça a necessidade de aplicação do protocolo sanitário, construído a partir de reuniões com os clubes.

Os treinos ficam, entretanto, condicionados ao aval do governo do Estado de São Paulo, que liberou nesta quarta-feira (17) as atividades nos clubes que disputam a elite do Paulistão a partir do dia 1º de julho.

Os times aguardam um posicionamento do governador João Doria.