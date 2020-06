Band exibe virada do Santos sobre o Fluminense na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995

O programa da Band "Você Torceu Aqui" deste domingo (21), às 16h, exibe a virada épica do Santos sobre o Fluminense na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995. O jogo tem narração original de Luciano do Valle e comentários de Mário Sérgio Pontes de Paiva.

Depois de perder a primeira disputa no Maracanã por 4 a 1 para o Flu, o alvinegro praiano entrou no Pacaembu em 10 de dezembro daquele ano disposto a correr atrás do prejuízo.

Considerado o "Messias" da partida, Giovanni abriu o placar para o Santos aos 25 minutos do primeiro tempo. Quatro minutos depois, o meia voltou a mandar a bola para dentro da rede, aumentando a vantagem do Peixe.

Um dos momentos mais marcantes do duelo aconteceu durante o intervalo. Inflados pela torcida, os santistas e a comissão técnica decidiram não descer para o vestiário para continuar recebendo a energia da arquibancada. A atitude surtiu efeito: nos primeiros minutos do segundo tempo, Macedo marcou o terceiro gol para o clube paulista, levando os santistas ao delírio. No entanto, o Fluminense reagiu logo em seguida com um gol de Rogerinho.

Camanducaia recuperou a vantagem de três pontos marcando o quarto gol para o time da baixada santista. Aos 38 minutos do segundo tempo, Marcelo Passos deixou sua marca com o quinto gol, que levou o Santos à final do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca não desistiu e, dois minutos depois, Rogerinho diminuiu a vantagem do adversário marcando seu segundo gol no confronto.

Por conta da virada histórica, o Peixe passou a ser considerado o “campeão moral” do Brasileirão de 1995, embora tenha perdido para o Botafogo na grande final.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente o jogo entre Bahia e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 1997. O embate será transmitido pelas emissoras da Band Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Ceará) e pela Band Manaus em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 16h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 10 de dezembro de 1995

Local: Estádio do Pacaembu (São Paulo)

Placar: Santos 5 x 2 Fluminense

Árbitro: Sidrack Marinho

Público: 28.090

Santos: Edinho, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo Marconato, Marcos Adriano, Carlinhos, Gallo, Giovanni e Marcelo Passos (Pintado), Camanducaia (Batista), Macedo (Marcos Paulo). Técnico: Cabralzinho.

Fluminense: Wellerson, Ronald, Lima, Alê (Gaúcho), Cássio, Vampeta, Otacílio, Aílton, Rogerinho, Renato Gaúcho e Valdeir (Leonardo). Técnico: Joel Santana.

Gols: Giovanni aos 25/1ºT (1-0), Giovanni aos 29/1ºT (2-0), Macedo aos 6/2ºT (3-0), Rogerinho aos 7/2ºT (3-1), Camanducaia aos 16/2ºT (4-1), Marcelo Passos aos 38/2ºT (5-1) e Rogerinho aos 40/2ºT (5-2).