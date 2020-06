Tênis: ATP e WTA confirmam retorno dos torneios em agosto

A ATP e a WTA oficializaram na quarta (17) as novas datas das competições após a paralisação do calendário por causa da pandemia. O circuito masculino será retomado oficialmente a partir do dia 14 de agosto com o ATP de Washington, nos Estados Unidos. Já o tênis feminino volta duas semanas antes, dia 3 de agosto, com o torneio de Palermo, na Itália.

As entidades também confirmaram a realização do torneio de Cincinnati na cidade de Nova York. A competição terá início no dia 21 de agosto.

Os dois últimos Grand Slams estão igualmente definidos. O US Open começa no dia 31 de agosto, enquanto Roland Garros, no dia 27 de setembro. O Grand Slam francês tem transmissão exclusiva do Bandsports.