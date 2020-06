Flamengo x Bangu se enfrentam no retorno do campeonato carioca

O Campeonato carioca será retomado nesta quinta-feira (18), com a partida Flamengo x Bangu, no Maracanã, a partir das 21h.

Assim como os demais campeonatos estaduais, o carioca foi interrompido por conta da pandemia de coronavírus.

Por enquanto, de acordo com a Ferj (Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro), os jogos serão feitos com os portões dos estádios fechados.

No domingo, Vasco enfrenta o Macaé, às 16j, e o Botafogo pega o Fluminense na rodada de segunda-feira

Em São Paulo, os clubes da primeira divisão voltam aos treinos a partir de 1º de Julho, mas o Campeonato Paulista só tem previsão de retorno em agosto.