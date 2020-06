Campeonato Paulista: atletas voltam aos treinos em 1º de julho

Os clubes de futebol da primeira divisão (Série A1) do Campeonato Paulista voltam a treinar a partir de 1º de julho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) pelo governador de São Paulo, João Doria.

O coordenador do Centro de Contingência do Estado, Carlos Carvalho, esclareceu que foi estabelecido um protocolo de segurança com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e será repassado a todos os clubes, que estabelece medidas como testes em todos os atletas e delegações a cada mudança de fase do campeonato, higienização e desinfecção de locais de treinamento. Os atletas deverão treinar ao ar livre, com equipamentos individuais, e adotar uma rotina que mantenha o isolamento sócial, ou seja, da casa para o treino e de volta à casa. Todos os envolvidos, exceto os atletas durante o treino, deverão usar máscaras de proteção.

O Campeonato Paulista foi paralisado há cerca de 3 meses em função da quarentena decretada para conter a pandemia de covid-19.Apesar do retorno dos treinos, a previsão da volta do campeonato estadual é somente em agosto.