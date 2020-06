Messi, Mbappé e Neymar são remodelados pela Fifa na celebração da Copa de 1970

A Fifa decidiu estilizar alguns dos craques da atualidade em celebração dos 50 anos da Copa do Mundo de 1970. Neymar, Messi e Mbappé aparecem de bigode, penteados bastante utilizados na época e uniformizados com as camisas suas seleções naquele ano.

Foi nesse Mundial, disputado no México, que o Brasil conquistou o tricampeonato, com um tipo de futebol bastante inovador e que é usado como referência até os dias de hoje.

Argentina e França, que foram destacadas pela entidade máxima do futebol na postagem de ontem, curiosamente não conseguiram se classificar pelas eliminatórias e ficaram de fora dessa edição histórica da competição.