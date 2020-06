Marcelo comemora gol com protesto antirracista em jogo do Real Madrid

A primeira rodada pós-pandemia do Campeonato Espanhol foi marcada por uma demonstração de Marcelo, brasileiro que aproveitou seu gol pelo Real Madrid para demonstrar apoio à luta antirracista.

O Real Madrid voltou aos gramados neste domingo pela primeira vez após a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus e venceu sem sustos. Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o clube merengue fez 3 a 1 sobre o Eibar no estádio Alfredo Di Stéfano, já que o Santiago Bernabéu passa por reforma.

Kroos abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, Sergio Ramos ampliou aos 30 e Marcelo anotou o terceiro ainda no primeiro tempo. Na comemoração, o lateral brasileiro se ajoelhou e cerrou o punho em apoio aos protestos contra o racismo que marcaram as últimas semanas no mundo todo. Na etapa final, o time visitante descontou com Pedro Bigas.

O Real Madrid chegou aos 59 pontos e segue dois atrás do líder Barcelona. No sábado, o time de Lionel Messi sustentou o topo da tabela ao golear o Mallorca fora de casa por 4 a 0 no retorno aos gramados.

O Barça volta a jogar na terça-feira, 16, contra o Leganés, no Camp Nou. Já o Real visita o Valencia na quinta-feira, 18, no Mestalla.