Band exibe virada histórica do Vasco sobre o Palmeiras na final da Copa Mercosul de 2000

O programa da Band "Você Torceu Aqui" deste domingo (14), às 16h, exibe o confronto entre Palmeiras e Vasco na final da Copa Mercosul de 2000. O jogo tem narração original de Luciano do Valle e comentários de Roberto Rivellino.

Na noite de 20 de dezembro daquele ano, o antigo estádio Parque Antártica, em São Paulo, foi palco para a vitória do time carioca por 4 a 3, depois de começar perdendo por 3 a 0. Considerada uma das finais mais emocionantes da história do futebol, a partida ficou conhecida como a “Virada do Século”.

O clube alviverde começou o embate com sede de vitória e abriu o placar com um gol do paraguaio Arce, de pênalti, aos 36 minutos do primeiro tempo. Um minuto depois, o volante Magrão aumentou a vantagem para o clube paulista. Não satisfeitos, os palmeirenses foram para o ataque e, aos 45 minutos, Tuta lançou mais uma bola na rede para desespero dos vascaínos.

Diante de um placar de 3 a 0, o Cruzmaltino entrou em campo mais ofensivo no segundo tempo e logo mostrou que não se daria por vencido. Aos 14 minutos, Romário diminuiu a vantagem com um gol de pênalti. Pouco tempo depois, aos 23, o mesmo Baixinho marcou o segundo, aumentando a esperança de um milagre. Mas, aos 32 minutos, o zagueiro Júnior Baiano fez uma falta dura em cima de Flávio e acabou expulso de campo.

Com um jogador a menos, o sonho da vitória parecia cada vez mais distante até que, aos 40 minutos, Juninho Paulista empatou o duelo. O grito de campeão do time de São Januário saiu nos acréscimos, aos 48 minutos, quando Romário aproveitou um rebote da zaga e colocou a bola no fundo da rede. A conquista internacional se tornou um dos momentos mais importantes em toda a história do Vasco da Gama.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente o jogo entre Sport e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 1996 nas emissoras da Band Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Ceará) em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra. Já para a região Norte, a Band Amazonas transmite a disputa entre Manaus e Brusque pelo Campeonato Brasileiro Série D 2019.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo (24), a partir das 16h, na tela da Band.

Ficha do jogo – Palmeiras 3 x 4 Vasco

Data: 20 de dezembro de 2000

Local: Parque Antártica (São Paulo)

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (MG)

Público: 29.993

Palmeiras: Sérgio, Arce, Gilmar, Galeano, Tiago Silva, Fernando, Magrão, Taddei, Flávio, Juninho e Tuta (Basílio); Técnico: Marco Aurélio; Gols: Arce, Magrão e Tuta.

Vasco: Hélton, Clébson, Odvan, Júnior Baiano, Jorginho Paulista, Jorginho (Paulo Miranda), Nasa (Viola), Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euller (Mauro Galvão) e Romário; Técnico: Joel Santana; Gols: Romário (3) e Juninho Paulista (1).