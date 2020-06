Clubes paulistas terão testagem em massa para covid-19 antes de retomar treinos

Os clubes de futebol de São Paulo estão autorizados a iniciar a testagem de covid-19 para a retomada gradual dos treinos a partir de segunda-feira (15). Os clubes ainda terão de aguardar uma autorização dos municípios para a retomada dos treinos individuais.

A audiência virtual que definiu o retorno contou a presença de representantes da FPF (Federação Paulista de Futebol), clubes, Governo de São Paulo, Ministério Público de São Paulo e Ministério Público do Trabalho, além dos sindicatos dos Atletas, dos Treinadores do Estado e do ABC, dos Clubes e dos Árbitros.

O acordo prevê o início dos procedimentos de testagens a partir de 15 de junho de 2020, pelo período de três dias. Uma nova audiência ficou agendada para a terça-feira (16), 10h, aguardando o Governo de São Paulo apresentar definições sobre a aplicação de todo o Protocolo de Retomada Gradual aos Treinos.

