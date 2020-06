Reunião nesta quarta define retorno do futebol em SP

A FPF (Federação Paulista de Futebol) sugeriu ontem ao governo de São Paulo um protocolo com regras para viabilizar o retorno do futebol no estado. A medida vem na esteira do entendimento conjunto entre a entidade e os clubes da primeira divisão do Campeonato Paulista na última sexta-feira, de que é possível retomar os trabalhos presenciais com segurança em relação à pandemia do novo coronavírus.

Agora, a entidade aguarda a resposta do governo estadual, o que deve ocorrer amanhã, quando haverá reunião virtual entre as partes às 15h. O encontro deve definir datas para o retorno dos treinamentos presenciais nos CTs, possivelmente, para a volta dos jogos.

Vale lembrar que este é o terceiro protocolo diferente enviado pela Federação Paulista, que foi modificado justamente após sugestões de ajustes do próprio governo.

O Paulistão foi paralisado quando faltavam duas rodadas para o fim da primeira fase. Desta forma, são necessárias seis datas para o torneio ser concluído: duas para a etapa de grupos, uma para as quartas de final, uma para as semifinais e duas para as finais.