Estudo aponta Mbappé como jogador mais valioso da Europa; Neymar fica em 37º

As coisas não estão fáceis para Neymar. Ao menos, no aspecto esportivo. O camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira é hoje apenas o 37º jogador mais valioso do mundo, segundo relatório do CIES (Centro Internacional de Estudos Esportivos) divulgado ontem. O ranking considera atletas das cinco principais ligas europeias e tem Kylian Mbappé, companheiro de ataque de Neymar no PSG, no topo.

O francês, titular na equipe campeã do mundo na Copa de 2018, tem valor de transferência avaliado em € 259,2 milhões (R$ 1,4 bilhão). Sterling, do Manchester City (€ 194,7 milhões/ R$ 1,09 bilhão); Sancho, do Borussia Dortmund (€ 179,1 milhões/R$ 1 bilhão); Alexander-Arnold, do Liverpool (€ 171,1 milhões/R$ 961 milhões); e Rashford, do Manchester United (€ 152,3 milhões/R$ 855,3 milhões) completam o top 5.

Além de estar lá embaixo da lista, o dono da transferência mais cara da história do futebol até hoje – € 222 milhões, cerca de R$ 1,24 bilhão, atualmente – é apenas o sétimo brasileiro da relação com valor de € 82,7 milhões/R$ 462 milhões). Na última publicação do estudo, em janeiro deste ano, o valor do Menino Ney era de € 100,4 milhões /R$ 546,58 milhões) – que na ocasião lhe rendia a 19ª colocação.

Antes dele, há outros seis brasileiros na relação: Roberto Firmino, do Liverpool, em 11º; Gabriel Jesus, do City, em 13º; Richarlison, do Everton, em 26º; Marquinhos, do PSG, em 32º; Ederson, do City, em 33º; e Alisson, do Liverpool, em 34º.