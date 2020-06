Veja como fica calendário dos campeonatos europeus

Principais ligas europeias, como espanhola, italiana e inglesa, já têm data de retomada dos campeonatos nacionais; em Portugal e na Alemanha já tem bola rolando; na França, o torneio foi encerrado

ESPANHOL

O Campeonato Espanhol, suspenso desde 12 de março, é o próximo que voltará a ter bola rolando: dia 11, com o clássico entre Sevilla e Betis. Neste momento faltam 11 rodadas para o término da competição, que tem na liderança o Barcelona, com 58 pontos, 2 a mais que o vice Real Madrid. Messi, porém, é dúvida no Barça para a reestreia contra o Mallorca: o camisa 10 sofreu uma contratura na coxa direita e está em trabalho de recuperação

ALEMÃO E PORTUGUÊS

Na Alemanha e em Portugal a bola já está rolando. A Bundesliga, inclusive, foi a primeiras das principais ligas a retomar os jogos, no dia 15 de maio. De lá para cá, o campeonato segue normalmente com normas rígidas de prevenção. Como, por exemplo, não haver torcida – medida tomada para todas as ligas. Em Portugal, a bola voltou a dar as caras na última quarta-feira

FRANCÊS

Das grandes ligas da Europa, a única que foi encerrada de vez foi o Campeonato Francês. A decisão foi tomada no dia 30 de abril e definiu o Paris Saint-Germain como campeão. A temporada havia sido interrompida no dia 8 de março, na 28ª rodada, e o time de Neymar e companhia liderava com 68 pontos, 8 de vantagem para o Olympique de Marselha

ITALIANO

O Campeonato Italiano está suspenso desde o dia 9 de março e tem data de recomeço marcada para 20 de junho. Das grandes ligas europeias, a italiana é a que tem mais partidas a serem disputadas: são 12 rodadas completas, mais oito jogos que estão pendentes. A Juventus é a líder, com 63 pontos, seguida de perto pela Lazio, que tem 62

INGLÊS

Suspenso desde o dia 13 de março, o Campeonato Inglês será retomado no dia 17 de junho. Duas partidas, pendentes da 28ª rodada, serão disputadas: Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal. Já nos dias 19, 20 e 21 o torneio terá rodada cheia, a 30ª de 38. O Liverpool, com incríveis 82 pontos, está disparado na frente, já que o City, segundo colocado, tem 57 pontos