Band exibe semifinal do Campeonato Brasileiro de 1999 entre Corinthians e São Paulo

Na tela da Band, o programa Você Torceu Aqui deste domingo (7), às 14h, exibe o confronto entre Corinthians e São Paulo na primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro de 1999. O jogo tem narração de Luciano do Valle, com comentários de Roberto Rivellino e do craque Neto.

O embate aconteceu no dia 28 de novembro daquele ano no estádio do Morumbi, em São Paulo. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Wilson derrubou Marcelinho perto da área Tricolor. O meio-campista alvinegro cobrou a falta e Nenê, de carrinho, abriu o placar para o Timão. Poucos minutos depois, Raí recebeu um passe de Marcelinho Paraíba e, com maestria, empatou a disputa.

A reação do adversário veio em seguida. Com um contra-ataque rápido pela esquerda, Ricardinho chutou forte sem dar chances de defesa para o goleiro Rogério Ceni. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Edmílson recebeu de cabeça uma cobrança de falta de Jorginho e empatou para o São Paulo em 2 a 2.

No segundo tempo, Marcelinho Carioca cobrou um pênalti sofrido por Edílson Capetinha e garantiu a vitória para o Corinthians por 3 a 2. O goleiro Dida foi um dos grandes nomes da conquista por ter defendido duas cobranças de pênalti de Raí. O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo (7), a partir das 14h, na Band.

Ficha do jogo

Data: 28/11/1999

Local: Estádio do Morumbi

Placar: Corinthians 3 x 2 São Paulo

Árbitro: Edílson Pereira de Carvalho

Corinthians: Dida (Maurício), Nenê, Márcio Costa, Índio, Kleber, Vampeta, Ricardinho, Edu, Marcelinho Carioca, Rincón, Edílson, Luizão e Dinei. Técnico: Oswaldo de Oliveira. Gols: Nenê, Ricardinho e Marcelinho Carioca.

São Paulo: Rogério Ceni, Wilson, Nem (Carlos Miguel), Paulão, Edmílson, Jorginho, Fábio Aurélio, Raí, Marcelinho Paraíba, Fabiano (Rafael Jacques), França (Souza). Técnico: Carpegiani. Gols: Raí e Edmílson.