Atletas paralímpicos ensinam exercícios físicos a pessoas com deficiência

Um novo site desenvolvido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) incentiva e ensina pessoas com deficiência, sedentárias ou não, a se exercitar de modo fácil e seguro.

A plataforma, inteiramente gratuita, traz videoaulas ministradas pelos técnicos das seleções do CPB e demonstrada por atletas paralímpicos. Elas vão desde o aquecimento pré-exercícios até o momento de relaxamento pós-malhação.

As aulas também são específicas para cada tipo de deficiência, incluindo pessoas com deficiência visual ou auditiva. Destaques do atletismo brasileiro, como Vinícius Rodrigues (amputado), Felipe Gomes (deficiente visual) e Veronica Hipolito (paralisia cerebral), além do nadador Roberto Alcalde (cadeirante), demonstram os movimentos no conteúdo inicial.

Cada módulo do programa "Movimente-se", como foi batizado, será disponibilizado semanalmente, sempre às segundas. Serão seis módulos nesta primeira fase da iniciativa.

Acesse o site clicando aqui.