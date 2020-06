'Caso George Floyd’ mostra que racismo precisa ser combatido também no futebol

O assassinato por asfixia de George Floyd, homem negro de 46 anos, por um policial branco na cidade de Minneapolis, Minnesota (EUA), tem gerado diversas protestos ao redor do mundo. Trouxe também novamente a reflexão sobre o racismo estrutural que permeia todos os setores da sociedade. Inclusive o futebol.

Nem mesmo o esporte mais popular do mundo foge de máculas quando o assunto é preconceito e discriminação, inclusive racial.

Tinga, Daniel Alves, Roberto Carlos, Aranha, Arouca, Elicarlos, Michel Bastos, Grafite, Hulk, Malcom, Andrade, Cristóvão Borges, Tchê Tchê, Obina, Dentinho, Lula Pereira, Taison, Balotelli, Lukaku, Koulibaly, Kevin Prince-Boateng, Yaya Touré, Samuel Eto’o, Matuidi, Sterling…

Muitos destes atletas e jogadores não se conhecem, mas compartilham a dor de terem sido vítimas de racismo, dentro e fora de campo. Isso só para citar alguns exemplos recentes.

“O racismo está em todos os lugares, infelizmente. Às vezes precisa chegar no extremo para tomarmos certos tipos de providência. É algo que simplesmente precisa ser abominado.”

As palavras são de Daniel Alves, hoje jogador do São Paulo, à CNN Brasil. O veterano de 37 anos, que colecionou títulos ao longo da sua carreira, sofreu com ofensas por conta do seu tom de pele. Em 2014, quando atuava pelo Barcelona, em um jogo contra o Villarreal, um torcedor rival atirou uma banana no gramado.

As campanhas de conscientização contra este crime existem. A adesão dos clubes na luta contra o racismo no futebol tem sido cada vez maior. A própria Fifa, no ano passado, adotou um protocolo que prevê punições às entidades em caso de episódios lamentáveis desta natureza.

Mas nada disso tem surtido o efeito esperado no mundo da bola. Basta olhar para o relatório anual do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que tem como último balanço a temporada 2019. Foram 56 casos de injúria racial registrados no Brasil, 12 a mais que no ano anterior – que detinha a pior marca até então. O Observatório também apontou outras 6 ocorrências em competições Sul-Americanas e mais 14 em campeonatos pelo mundo. E isso só considerando atletas brasileiros…

CASOS