Atacante Fred arrecada quatro mil cestas básicas em pedalada pelo país

O atacante Fred aproveitou o período de escassez no futebol para fazer o bem, e manter-se na ativa. Enquanto os jogos e treinos presenciais estão interrompidos, para impedir maiores estragos pela pandemia de coronavírus, o jogador empreendeu uma viagem de 600 km entre Belo Horizonte (MG) e o Rio de Janeiro (RJ), tudo em sua bicicleta.

Durante seu percurso beneficente, Fred impulsionou a arrecadação de quatro mil cestas básicas, destinadas inclusive para funcionários de seu clube, Fluminense.

"Das cenas que mais sonhei em minha vida foi exatamente isso aqui, cheio de cestas básicas me esperando. O objetivo principal desse desafio, desse 'Tour do Fred', foi ajudar as pessoas mais necessitadas mesmo. Os nossos funcionários do nosso clube", disse.



LEIA MAIS:

Laudo do caso João Pedro Mattos não determina se policiais são autores de disparo

Previsão do tempo: sábado chega sem chuva e com mais calor em São Paulo

A reta final do “Tour do Fred” precisou de uma operação sigilosa para evitar aglomeração: o atacante percorreu a praia de Copacabana em direção ao bairro de Laranjeiras, onde fica Estádio Presidente Manoel Schwartz.

Durante o percurso, não faltou apoio apoio de torcedores tricolores pelo caminho. Ao chegar à sede do clube, o atacante ainda renovou contrato por mais dois anos no Fluminense.

De acordo com o time, o jogador agora deve voltar para Belo Horizonte, onde fará treinamentos virtuais durante a pandemia do novo coronavírus.