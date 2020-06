COB vai enviar 200 atletas para treinamento na Europa

O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) anunciou que enviará cerca de 200 atletas para treinamento na Europa. Os esportistas serão divididos em grupos e as viagens acontecerão entre julho e dezembro deste ano. Com a iniciativa, a entidade visa acelerar a volta aos treinos em segurança enquanto o Brasil ainda vive um momento crítico da pandemia do novo coronavírus.

“O COB entende o momento peculiar que todo o mundo está passando. Nesse sentido, cumprimos nosso papel de manter o Sistema Olímpico saudável e oferecer aos nossos atletas as melhores condições de treinamento e performance, com a máxima segurança”, afirmou Paulo Wanderley Teixeira, presidente da entidade em nota oficial.

De acordo com a entidade, atletas e equipes serão bancados fora do país por seis meses pelo Programa de Preparação Olímpica, que conta com R$ 15 milhões no orçamento deste ano. O COB vai pagar passagem, hospedagem e alimentação. Ainda não há informações, porém, sobre o processo de escolha dos atletas contemplados.

O primeiro país a receber os atletas brasileiros será Portugal, em razão de parceria anterior entre os comitês olímpicos das duas nações.