Reencontro de Tyson e Holyfield nos ringues já teria local, diz jornal

As especulações sobre um novo encontro entre Mike Tyson, de 53 anos, e Evander Holyfield, de 57, ganharam um novo capítulo em matéria publicada pelo The Sun. De acordo com o jornal britânico, ainda não há confirmação oficial, mas as conversas estariam avançadas, e a luta já teria até mês e local para acontecer.

Os dois ex-pugilistas negociam um retorno aos ringues para novembro, em uma superluta no Oriente Médio, ainda sem país definido. “Iron Mike” e “The Real Deal” se encontraram duas vezes durante as suas carreiras. As duas lutas marcaram a década de 1990 e tiveram Holyfield como vencedor. O primeiro terminou com um nocaute, e o segundo teve a famosa mordida de Tyson na orelha do rival, o que causou sua desclassificação.

Os dois já se manifestaram a favor do evento desde que voltaram aos treinos. A luta seria uma forma de arrecadar fundos para pessoas impactadas pela pandemia do coronavírus. METRO