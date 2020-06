Curitibanos criam 'novo futebol' sem contato físico para jogar durante pandemia

Uma nova modalidade do futebol nasceu em Curitiba, no Paraná. Sem contato físico e mantendo um certo isolamento de cada jogador, o "New Fut" é a alternativa sugerida por empresários para reabrir quadras na cidade.

A intenção dos donos das quadras curitibanas é iniciar jogos já na semana que vem, segundo a empresária Carla Bernardi, uma das idealizadoras.

Em nota à Rádio Bandeirantes, a prefeitura de Curitiba afirma que a prática é permitida desde que siga as medidas de segurança estabelecidas em abril, como a capacidade máxima de uma pessoa a cada 9 metros quadrados.

Regras

Neste modelo, os jogadores só podem correr dentro quadrado delimitado no chão. Se ultrapassarem, a jogada não vale. Tudo para manter o distanciamento de 1,5 metros, proposto para reduzir o risco de infecção por covid-19.

Os jogadores entram em campo de máscara, enquanto um tapete sanitizante higieniza as chuteiras. Álcool gel fica disposto em vários pontos da quadra. Até a bola é limpa no começo e no fim de cada tempo com álcool líquido 70%.

O ex-jogador profissional Edmilson Ferreira, conhecido como Castorzinho, participa dos testes desse novo futebol há quatro semanas e conta que a experiência é, no mínimo, diferente. "É cada um no seu quadrado. Uma coisa boa é que quando você está no ataque, tem muita chance de gols, tem o domínio, o passe. A gente fica feliz de poder bater na bola de novo. É uma modalidade muito legal até voltar ao normal, porque o futebol sem você ir para cima do zagueiro ou ter contato, não é o futebol", disse.

Ele ainda afirma que os jogadores podem correr cerca de 5 km ao longo dos dois tempos de 20 minutos e que é normal termos mais de 20 gols por partida.