Fórmula 1 limita equipes em retorno da temporada

As dez equipes da Fórmula 1 serão limitadas ao máximo de 80 pessoas cada uma em corridas realizadas sem espectadores quando a temporada começar, provavelmente em julho. Os regulamentos esportivos revisados ​​para 2020, publicados pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), detalham as condições para esses “eventos fechados”.

“Desde o início de um evento fechado até a declaração da classificação oficial da corrida, nenhuma equipe competidora pode ter mais de um total de 80 funcionários dentro dos limites do circuito”, diz o novo regulamento.

“Não mais que 60 desses funcionários da equipe que estão dentro dos limites do circuito podem estar associados de alguma forma à operação dos carros.”

Segundo as regras, trabalhadores cujos deveres estão relacionados com hospitalidade, patrocinadores, marketing, relações públicas, segurança ou condução de caminhões para o evento não são considerados pessoal operacional.

A expectativa é de que a temporada de Fórmula 1 comece com portões fechados na Áustria, no início de julho, seguida de várias corridas em condições semelhantes em outras partes da Europa. A realização do GP de São Paulo permanece uma incógnita.