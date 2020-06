Boxeador Floyd Mayweather se oferece para pagar funeral de George Floyd

O boxeador americano Floyd Mayweather se ofereceu para pagar o funeral do segurança George Floyd, 46 anos, morto em uma operação policial em Minneapolis na última terça-feira (26). As informações são do site TMZ.

Mayweather entrou em contato com a família de George para oferecer a ajuda onde quer que o enterro possa ocorrer: no Texas, onde ele tem família, ou em Minnesota, onde seu assassinato ocorreu após ser acusado de usar uma nota falsa em uma loja de departamentos. Acusação que se mostrou falsa depois. O policial Derek Chauvin, que atendeu ao chamado, imobilizou George no chão e apoiou seu joelho sobre o pescoço dele, asfixiando-o.

"Ele sentiu que era a coisa certa a fazer", disse fonte do site. Não se sabe, porém, se a família de George aceitou a oferta.

Segundo a reportagem, o boxeador também soube que o amigo Anzel Jennings, CEO do selo musical TMT, conhecia George Floyd desde a infância. Isso fez com que sua motivação crescesse.